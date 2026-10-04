Нетаньяху сравнил Великобританию с государством-изгоем

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Daily Mail сравнил Великобританию с государством-изгоем на фоне ухудшения отношений между странами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Аналитик Меркурис...
- ЛЛ Депутат Разворотн...
- Роспотребнадзор: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым