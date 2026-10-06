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Армия России поразила четыре крупных дата-центра на Украине – видео

Армия России поразила четыре крупных дата-центра на Украине – видео

Efrem Lukatsky/AP/TASS Российские военные нанесли удар "Геранями" по сразу четырем крупным дата-центрам на Украине – "Парковый", Ukrtelecom, "Гига" и "Подольский".

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