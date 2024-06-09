Черный юмор в комиксах Элизабет Пич

В каждом втором рисунке — Смерть. Ну и времена настали, художницы зажигают по-черному похлеще художников! Кажется, что почти весь женский юмор посвящен собачкам, конфетам, одиночеству и маленьким си… маленькому размеру бюстгальтера.
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