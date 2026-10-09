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«Никуда он от нас не денется». Лукашенко пошутил над Пашиняном на саммите СНГ

«Никуда он от нас не денется». Лукашенко пошутил над Пашиняном на саммите СНГ

На полях саммита Содружества Независимых Государств в Туркмении произошёл неформальный эпизод, который привлёк внимание наблюдателей.

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