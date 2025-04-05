Полицейскими задержаны трое автоворов, подозреваемых в кражах шести корейских иномарок в Свердловской области

Оперативниками уголовного розыска УМВД России по г. Екатеринбургу совместно с коллегами из ГУ МВД России по Свердловской области и сотрудниками регионального ГИБДД при силовой поддержке ОМОН Росгвардии задержаны трое ранее судимых граждан, подозреваемых в хищениях шести автомобилей корейского производства в областном центре.
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