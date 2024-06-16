Самой скачиваемой игрой на PS5 в мае оказалась Sea of Thieves — бывший эксклюзив Xbox С...

Самой скачиваемой игрой на PS5 в мае оказалась Sea of Thieves — бывший эксклюзив XboxСледуя своей традиции, компания Sony Interactive Entertainment представила игрокам самые скачиваемые игры в PlayStation Store за прошедший месяц.
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