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Аргументы и Факты

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Счет для ВСУ пошел на дни: ссора Зеленского с Трампом приблизила крах Киева

Счет для ВСУ пошел на дни: ссора Зеленского с Трампом приблизила крах Киева

Отношения Дональда Трампа с Владимиром Зеленским продолжают стремительно ухудшаться, и это может обернуться для Киева настоящей катастрофой.

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