Колготки в сетку и вечернее платье: Джорджина Родригес показала два разных образа в Венеции

Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес стала гостьей Венецианского кинофестиваля. Хотя Джорджина и не имеет отношения к миру кино, как влиятельный инфлюенсер (62 млн подписчиков в инстаграме*) она сотрудничает со многими брендами, которые обеспечивают ей приглашение на мировые кинофестивали.