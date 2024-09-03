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Колготки в сетку и вечернее платье: Джорджина Родригес показала два разных образа в Венеции

Колготки в сетку и вечернее платье: Джорджина Родригес показала два разных образа в Венеции

Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес стала гостьей Венецианского кинофестиваля. Хотя Джорджина и не имеет отношения к миру кино, как влиятельный инфлюенсер (62 млн подписчиков в инстаграме*) она сотрудничает со многими брендами, которые обеспечивают ей приглашение на мировые кинофестивали.

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