ВС РФ поразили пять тяжелых БПЛА ВСУ за сутки

Инженер БПЛА с позывным «Амур» сообщил, что бойцы группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации за сутки с 1 на 2 августа 2026 года уничтожили пять тяжелых беспилотников ВСУ в Сумской области.
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