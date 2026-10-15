Pakistan faces challenging winter months with potential natural gas shortages as the Qatari and UAE LNG flows from the Strait of Hormuz remain severely disrupted, the head of the Pakistani state-owned LNG importer said on Thursday.
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