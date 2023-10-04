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Вятка Областная

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Игорь Маковский: межведомственное взаимодействие способствует повышению надежности электроснабжения

В рамках оперативного совещания генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский оценил результативность масштабных учений энергетиков, которые проходили во Владимирской области с 19 по 21 сентября.

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