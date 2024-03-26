Китайская экономика находится в критической фазе переходного периода

Китайская экономика продемонстрировала сильную устойчивость. Урбанизация Китая, стремление к низкоуглеродному и «зеленому» развитию, а также быстрая цифровизация обеспечили мощный импульс его экономическому развитию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии