Визиты президента России Владимира Путина в КНДР и Вьетнам, которые продлились четыре дня, разозлили США.
NYT: четырехдневная поездка Путина в Азию разозлила США
Комментарии
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Svetlana Kuzmina
США, вас раздражает, что в России появился настоящий патриот своей страны, умный и смелый? Как говорят в России: " Не всё коту (США) масленица". Теперь коллективный враг России получит по всем своим заслугам, за все свои злодеяния на планете.
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