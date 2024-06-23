Svetlana Kuzmina

США, вас раздражает, что в России появился настоящий патриот своей страны, умный и смелый? Как говорят в России: " Не всё коту (США) масленица". Теперь коллективный враг России получит по всем своим заслугам, за все свои злодеяния на планете.