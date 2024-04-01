На свалку в Уэльсе случайно выбросили миллионы долларов

Как сообщает Daily Mail, необычный инцидент произошел в валлийском городе Ньюпорт в Уэльсе - на местную свалку был случайно выброшен диск с биткоинами, активы на котором на сегодняшний день оцениваются примерно в полтора миллиарда фунтов стерлингов .
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