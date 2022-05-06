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ЕС взрывными темпами нарастил поставки российского газа в мае

ЕС взрывными темпами нарастил поставки российского газа в мае

Европа взрывными темпами увеличила закупки российского газа в мае относительно апреля. Ситуацию прокомментировал РИА Новости заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.

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