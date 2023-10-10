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В Сочи в ближайшие два дня прогнозируют смерчи над морем

В Сочи в ближайшие два дня прогнозируют смерчи над морем

На участке от Магри до Весёлого над морем 10 и 11 октября ожидаются смерчи.В связи с неблагоприятным прогнозом по формированию смерчей над акваторией моря все курортные службы в Сочи работают в усиленном режиме.

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