Можно ли считать совесть чистой, если ею не пользуешься?

Мужчины помните! Обвиняя женщину в том что она не совершала, вы подаетеей грандиозную идею!. Мой кот часто срет по углам, я его за это луплю, и мне кажется, что он думает, что я его луплю за то, что он мало срет По-моему, новорождённых близнецов отличить друг от друга проще, чем этих тёлок с переделанными носами, опухшими губами и метровыми ресницами.