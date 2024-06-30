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  • Елена Филиппова
    А если бы мужик "дотягивался" - ой, че было бы!... Просто кино "18+".А вот вы заметили?..
  • Elena Guseva
    В мальчике Илье уже угадывается взрослая сволочь.Жуткий сторож
  • Елена
    А я люблю лисички. 😊Маша и грибы

Можно ли считать совесть чистой, если ею не пользуешься?

Можно ли считать совесть чистой, если ею не пользуешься?

Мужчины помните! Обвиняя женщину в том что она не совершала, вы подаетеей грандиозную идею!. Мой кот часто срет по углам, я его за это луплю, и мне кажется, что он думает, что я его луплю за то, что он мало срет По-моему, новорождённых близнецов отличить друг от друга проще, чем этих тёлок с переделанными носами, опухшими губами и метровыми ресницами.

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