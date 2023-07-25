Daily Storm

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МАГАТЭ нашло противопехотные мины по периметру Запорожской АЭС

МАГАТЭ нашло противопехотные мины по периметру Запорожской АЭС

Детонация мин не поставит под угрозу систему станции, заявил глава организацииЭксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили противопехотные мины по периметру Запорожской атомной электростанции (АЭС).

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