МАГАТЭ нашло противопехотные мины по периметру Запорожской АЭС

Детонация мин не поставит под угрозу систему станции, заявил глава организацииЭксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили противопехотные мины по периметру Запорожской атомной электростанции (АЭС).
Популярные статьи
- Генпрокуратура признала деятельность латвийского и нидерландского филиалов «Дождя» нежелательными в России
- Депутат Соболев назвал подлостью слова Исинбаевой о связях с Россией и предположил, что спортсменку завербовали западные спецслужбы
- Минобороны России: Следующие в порты Украины суда будут считаться перевозчиками военных грузов
Свежие комментарии