В Госдуме предлагают отправлять на повторную медкомиссию пожилых водителей

НС

НАТАЛЬЯ Силкина

Что за чушь, может молодых водителей заставить пересдавать экзамены по вождению ,что они творят на дороге -это ужас,то ли пьяные,то ли под наркотики,и скорость у них такая,никакие знаки ограничения скорости не читаются, а старички едут тихонечко ,на дачу и в поликлинику.