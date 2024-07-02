Разработчики законопроекта ссылаются на ухудшение реакции и ряда чувств у пенсионеров.Владислав Даванков, вице-спикер Госдумы, считает необходимым введение обязательного медицинского освидетельствования для водителей после достижения 80 лет.
В Госдуме предлагают отправлять на повторную медкомиссию пожилых водителей
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИИ
Иван Иванов
Отберите у этого делапута законодательную инициативу....
Ответить
18 час.
НС
НАТАЛЬЯ Силкина
Что за чушь, может молодых водителей заставить пересдавать экзамены по вождению ,что они творят на дороге -это ужас,то ли пьяные,то ли под наркотики,и скорость у них такая,никакие знаки ограничения скорости не читаются, а старички едут тихонечко ,на дачу и в поликлинику.
Ответить
16 час.
Александр Котов
Это всех депутатов надо лишить прав, потому что ездят как хотят и пдд им не писаны.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии