США ждут от Киева и ЕС ответа на условия по урегулированию конфликта

МОСКВА, 22 апреля, ФедералПресс. США ожидают официальной реакции со стороны европейских стран и украинского руководства на перечень условий в рамках обсуждения возможных путей урегулирования украинского конфликта.
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