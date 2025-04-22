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США ждут от Киева и ЕС ответа на условия по урегулированию конфликта

США ждут от Киева и ЕС ответа на условия по урегулированию конфликта

МОСКВА, 22 апреля, ФедералПресс. США ожидают официальной реакции со стороны европейских стран и украинского руководства на перечень условий в рамках обсуждения возможных путей урегулирования украинского конфликта.

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