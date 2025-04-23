Новая статья: Обзор планшета DIGMA PRO Empire: успешная попытка усидеть на двух стул...

Новая статья: Обзор планшета DIGMA PRO Empire: успешная попытка усидеть на двух стульяхНедорогие планшеты редко сочетают в себе такие качества, как серьезные мультимедийные возможности (крупный экран, приличные динамики) и повышенная мобильность (встроенный модуль сотовой связи, чехол-подставка в комплекте).