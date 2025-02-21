БлокнотРУ Жителям Одессы пришли сообщения о «переходе под российскую юрисдикцию» после разговора Путина с Трампом.
Сигнал из будущего? Одесситы получили сообщения о вхождении в РФ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Берлизов
Вообще-то археологически славяне-венеты - носители культуры Этулия - фиксируются в междуречье низовьев Днестра и Дуная, т.е. на территории именно Одесской области, как раз в III-IV веках, когда готы находились в Поднепровье и Крыму. И кто из них более автохтонен - большой вопрос. Потому как готы точно туда приволоклись из Померании, а вот где формировалась культура Этулия, только начали разбираться.Читайте, голубчик, труды А.В. Гудковой и М.Б. Щукина (последний, кстати, был крупнейшим отечественным специалистам по археологии и истории готов). Кстати, нецы, конечно, дальние родственники, но никак не потомки готов, не надо вульгаризировать историю.
Ответить
11 час.
АЕ
Анна Егорова
Да одесситы просто молились, чтобы Россия очистила их родной город от орд самодуров- бандеровцев, насильно заполонивших Одессу! Эти быдляры вонючие снесли даже памятник Екатерине Великой - Основательнице Великого города! Помоги , Господи, выгнать всех этих тварей из Одессы! Только бы вандалы не успели Оперный театр и Потемкинскую лестницу уничтожить! Тупое, злобное быдло!
Ответить
8 час.
Людмила Лиханова
В Одессе есть подполье которое помогают России , наводят наших на объекты. Есть и ярые ненавистники России, причем в одной и той же семье, страсти кипят.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии