Медвежий угол
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Медвежий угол

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Сигнал из будущего? Одесситы получили сообщения о вхождении в РФ

Сигнал из будущего? Одесситы получили сообщения о вхождении в РФ

БлокнотРУ Жителям Одессы пришли сообщения о «переходе под российскую юрисдикцию» после разговора Путина с Трампом.

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Комментарии
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Николай Берлизов
Вообще-то археологически славяне-венеты - носители культуры Этулия - фиксируются в междуречье низовьев Днестра и Дуная, т.е. на территории именно Одесской области, как раз в III-IV веках, когда готы находились в Поднепровье и Крыму. И кто из них более автохтонен - большой вопрос. Потому как готы точно туда приволоклись из Померании, а вот где формировалась культура Этулия, только начали разбираться.Читайте, голубчик, труды А.В. Гудковой и М.Б. Щукина (последний, кстати, был крупнейшим отечественным специалистам по археологии и истории готов). Кстати, нецы, конечно, дальние родственники, но никак не потомки готов, не надо вульгаризировать историю.
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11 час.
АЕ
Анна Егорова
Да одесситы просто молились, чтобы Россия очистила их родной город от орд самодуров- бандеровцев, насильно заполонивших Одессу! Эти быдляры вонючие снесли даже памятник Екатерине Великой - Основательнице Великого города! Помоги , Господи, выгнать всех этих тварей из Одессы! Только бы вандалы не успели Оперный театр и Потемкинскую лестницу уничтожить! Тупое, злобное быдло!
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8 час.
Людмила Лиханова
В Одессе есть подполье которое помогают России , наводят наших на объекты. Есть и ярые ненавистники России, причем в одной и той же семье, страсти кипят.
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8 час.
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