Сигнал из будущего? Одесситы получили сообщения о вхождении в РФ

Николай Берлизов

Вообще-то археологически славяне-венеты - носители культуры Этулия - фиксируются в междуречье низовьев Днестра и Дуная, т.е. на территории именно Одесской области, как раз в III-IV веках, когда готы находились в Поднепровье и Крыму. И кто из них более автохтонен - большой вопрос. Потому как готы точно туда приволоклись из Померании, а вот где формировалась культура Этулия, только начали разбираться.Читайте, голубчик, труды А.В. Гудковой и М.Б. Щукина (последний, кстати, был крупнейшим отечественным специалистам по археологии и истории готов). Кстати, нецы, конечно, дальние родственники, но никак не потомки готов, не надо вульгаризировать историю.