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Закон, порядок, государство

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Максимальная ставка по вкладам в Сбере достигла 14% годовых

Максимальная ставка по вкладам в Сбере достигла 14% годовых

Сбер вновь повысил ставки по СберВкладу, вкладам "Лучший %", "Управляй+". Максимальную ставку — 14% годовых — предлагает вклад "Лучший %" на 6 месяцев.

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