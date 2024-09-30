Россиян предупредили об опасности одного способа покупки жилья

Покупка жилья в лизинг предполагает несколько рисков. Об опасности этого способа покупки недвижимости предупредила россиян председатель комитета Российской гильдии риелторов по ипотеке Юлия Максимович, пишет aif.
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