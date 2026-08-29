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Как изменились и чем живут 8 главных звёзд сериала «Не родись красивой» спустя 20 лет

Как изменились и чем живут 8 главных звёзд сериала «Не родись красивой» спустя 20 лет

5 сентября 2005 года на экраны вышла первая серия «Не родись красивой». История Кати Пушкарёвой, пробившейся в компанию Zimaletto вопреки всем офисным канонам и стереотипам о внешней привлекательности, моментально собрала у телевизоров миллионы людей.

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