«Спасибо Господу»: в семье Таисии Повалий произошло несчастье

Нина Повалий, 84-летняя мать певицы Таисии Повалий, получила серьезную травму после падения. Женщина сломала руку, причем врачи диагностировали перелом со смещением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Джихадистский те...
- Лавров, Поддубный...
- СТ «Сами развалятся»...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым