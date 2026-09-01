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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ювентус» арендовал Сарра у «Тоттенхэма» за 2,5 млн евро с обязательным выкупом за 27,5 млн евро при определенных условиях

« Ювентус » объявил о переходе Папа Матара Сарра из « Тоттенхэма ». Сенегальский полузащитник будет выступать за клуб из Турина на правах аренды с обязательством выкупа при выполнении определенных условий – ранее сообщалось , что это произойдет при условии выхода «Юве» в Лигу чемпионов или Лигу Европы при том, что Сарр сыграет не менее чем в 50% матчей сезона.

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