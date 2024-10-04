В Челябинской области запретили снежные горки с бордюром и скамейками на выкате

В Челябинской области запретили устраивать снежные горки с бордюрами и скамейками на выкате. Как сообщил начальник отдела по регистрации аттракционов управления Гостехнадзора Сергей Кузнецов, за организацией аттракционов строго проследят.
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