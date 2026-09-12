Не только истребители, не только шестого поколения

Южная Корея приступила к разработке концепции истребителя следующего поколения после KF-21 «Борамай».
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