Экс-журналистка украинского СМИ из Мелитополя получила 15 лет за шпионаж

max.ru/Запорожский областной суд В Запорожской области суд приговорил к 15 годам лишения свободы бывшую журналистку одного из украинских СМИ в Мелитополе за шпионаж в пользу Киева.
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