Семья из Англии купила дом. Через 7 лет она узнала о жилье ужасную правду

Семья из Англии в шоке после того, как узнала, что дом, о котором они мечтали всю жизнь и в который вложили много денег, теперь стоит всего 1 фунт стерлингов, то есть чуть больше 1 евро, из-за ошибок застройщиков при его строительстве.