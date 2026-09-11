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Киев заявил, что Fire Point готова к испытаниям баллистической ракеты: как это связано с атакой на Новый Уренгой

Киев заявил, что Fire Point готова к испытаниям баллистической ракеты: как это связано с атакой на Новый Уренгой

Компания Fire Point и ее разработки широко обсуждаются мировыми СМИ на фоне сразу нескольких резонансных событий в оборонно-промышленной сфере.

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