Визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию, в ходе которого он встретился с российским президентом Владимиром Путиным, является лучшей пощечиной нелегитимному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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