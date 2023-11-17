В ОДКБ разоблачили циничную ложь властей Армении при помощи всего трёх слов

Ещё в 2022-м был шанс стабилизировать положение на Южном Кавказе. ОДКБ предложила готовый план, но Армения не стала его воплощатьОрганизация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в прошлом году уже озвучила конкретные меры, которые помогли бы Еревану поддержать стабильную обстановку в регионе.