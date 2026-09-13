Telegraph: главы Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии потребуют референдум

В понедельник, 14 сентября, лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии соберутся, чтобы подписать соглашение, которое может дать толчок к распаду Великобритании.
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