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Иркутск Сегодня

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Смертельное ДТП в Ангарске: кроссовер вынесло на встречную полосу, погиб человек

В Ангарске сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек.

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