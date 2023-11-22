Правда ли, что в России объявят "тотальную мобилизацию" после президентских выборов?

В российской Госдуме прокомментировали эту информацию Новые слухи о второй волне всеобщей мобилизации в России заполонили мессенджеры и соцсети после заявлений секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии