Аргументы недели

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Кива об уничтожении НПЗ под Одессой: лишение украинских войск топлива может сыграть ключевую роль в подрыве боеспособности ВСУ

Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива в воскресенье выразил мнение, что уничтожение нефтеперерабатывающих заводов в районе Одессы приближает поражение ВСУ и капитуляцию режима Владимира Зеленского.

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