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Что если Трамп проиграет? Тревожное сообщение Байдена о смене власти в Вашингтоне - по мирному не получится

Что если Трамп проиграет? Тревожное сообщение Байдена о смене власти в Вашингтоне - по мирному не получится

Действующий президент США Джо Байден озвучил тревожное сообщение о смене власти в Вашингтоне. Американские лидер считает, что, если Дональд Трамп проиграет президентские выборы, есть риск не провести передачу главного государственного поста мирным путём.

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