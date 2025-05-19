Bloomberg: Трамп может поддержать законопроект Грэма*, не уступая РФ

Журналисты выяснили позицию президента США Трампа по “сокрушительным санкциям” против России. США предупредили Европу о возможных санкциях против России в случае срыва мирных переговоров Вашингтон уведомил ЕС о вероятности введения новых санкций против России, если та не выполнит ряд условий по урегулированию конфликта на Украине.