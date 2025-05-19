Bloomberg: Трамп может поддержать законопроект Грэма*, не уступая РФ

Журналисты выяснили позицию президента США Трампа по “сокрушительным санкциям” против России. США предупредили Европу о возможных санкциях против России в случае срыва мирных переговоров Вашингтон уведомил ЕС о вероятности введения новых санкций против России, если та не выполнит ряд условий по урегулированию конфликта на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии