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Bloomberg: Трамп может поддержать законопроект Грэма*, не уступая РФ

Bloomberg: Трамп может поддержать законопроект Грэма*, не уступая РФ

Журналисты выяснили позицию президента США Трампа по “сокрушительным санкциям” против России. США предупредили Европу о возможных санкциях против России в случае срыва мирных переговоров Вашингтон уведомил ЕС о вероятности введения новых санкций против России, если та не выполнит ряд условий по урегулированию конфликта на Украине.

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