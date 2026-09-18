Космонавты на МКС проголосовали на выборах в Госдуму

На 15:00 мск явка на выборы в Госдуму по России составила 15%. Русские космонавты на МКС также приняли участие в голосовании.
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