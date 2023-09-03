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Денисов о пенальти «Краснодара»: «Моя ошибка, нужно было сыграть проще. Лучшее враг хорошего»

Денисов о пенальти «Краснодара»: «Моя ошибка, нужно было сыграть проще. Лучшее враг хорошего»

На 81-й минуте защитник красно-белых отдал неосторожный пас с фланга в свою штрафную площадь. Голкипер Александр Селихов, не успевая к мячу, совершил подкат и сбил готового перехватить передачу форварда Александра Кокшарова.

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