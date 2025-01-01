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Гордон* обещал конец СВО в 21:00. Не получилось. Но вышло продолжение

Гордон* обещал конец СВО в 21:00. Не получилось. Но вышло продолжение

Царьград Дмитрий Гордон. Фото: Hennadii Minchenkoukrinform/Globallookpress Журналист Дмитрий Гордон* прогадал.

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Комментарии
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виталий панов
Разве Дима вышел из призывного возраста? Нет? Тогда почему он не пополняет ряды &quot;смертников&quot; по защите режима Зеленского?Давно бы этот болтун отправился бы к гости к Бандере,где бы они обсуждали бы когда закончится война!
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5 час.
alex Жопа
Говорящая залупа укропропагондон Гондон выдал очередной высер, который он важно объявил инсайтом.
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3 час.
СТ
Сергей Татаринцев
Когда Гордон сказал о фазе,которая на днях должна была произойти,то все подумали,что вот зараза,он на два шага впереди,ещё и в мире то не знают,что будет завтра а поди, Гордон кричит,и не стесняясь,что эта встреча впереди,но боже мой какой мудак, сидит у дурака в мозгах и на серьёзе полном он раструбил на весь Ютуб, что встреча вроде провалилась и неначавшись отменилась, что будто в этом Путин виноват. Придумал это всё Гордон не зря,мол Трамп сказал ему об этом по очень важному секрету,что он плевал на всю планету, на Украину тоже он ложил и Диме всё об этом доложил. Ведь Дима он по чину генерал,не даром же штаны он протирал,когда учился врачевать на пирамидках, вся Украина помнит это и не забудет никогда,те славные Гордоновы дела.Мораль сей басни такова.Когда не знаешь как и что соврать,то лучше надо помолчать. Молчанье золото,а злой язык он враг.
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3 час.

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