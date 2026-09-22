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SPLETNIK

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Ксения Собчак, Ума Турман с дочерью, Елена Перминова и Эмилия Кларк посетили показ Prada

Ксения Собчак, Ума Турман с дочерью, Елена Перминова и Эмилия Кларк посетили показ Prada

В Милане стартовала Неделя моды, где свою новую коллекцию представил модный дом Prada. Посмотреть шоу собрались зарубежные и российские селебрити.

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