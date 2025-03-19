Игорь Ляхов лично доставит автозапчасти, одежду и маскировочные сети смолянам в зону спецоперации

Груз был собран в рамках проекта «Единой России» «Всё для фронта» Секретарь реготделения «Единой России», председатель облдумы Игорь Ляхов вместе депутатом Михаилом Леоненковым доставит крупный груз, собранный в рамках партпроекта «Всё для фронта», для смолян в зоне СВО.