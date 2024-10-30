🇷🇺Наш воин записал обзор на трофейный в н.п. Селидово канадский бронеавтомобиль Roshel Senator боевиков ВСУ 🇺🇦💥 #ВСУ #ЗСУ #Селидово #Бронеавтомобиль #RoshelSenator #СВО.
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🇷🇺Наш воин записал обзор на трофейный в н.п. Селидово канадский бронеавтомобиль Roshel Senator боевиков ВСУ 🇺🇦💥 #ВСУ #ЗСУ #Селидово #Бронеавтомобиль #RoshelSenator #СВО.
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