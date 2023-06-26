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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

От Филиппа Киркорова после пластики скоро ничего не останется

Певец Филипп Киркоров не собирается останавливаться. Артист этой зимой кардинально изменился. Поп-король обратился за помощью к звездному пластическому хирургу Тимуру Хайдарову, работавшему со многими селебрити, и попросил омолодить его лет на 20.

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