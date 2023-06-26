От Филиппа Киркорова после пластики скоро ничего не останется

Певец Филипп Киркоров не собирается останавливаться. Артист этой зимой кардинально изменился. Поп-король обратился за помощью к звездному пластическому хирургу Тимуру Хайдарову, работавшему со многими селебрити, и попросил омолодить его лет на 20.