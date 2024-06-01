Грег Вайнер: Ни Трамп, ни Байден не готовы бомбить Россию — это пиар Украины

© mega-stars.ruСегодня 343 прочитали Как Трамп будет управлять страной из тюрьмы и почему вдруг решил бомбить Москву? Кто на самом деле кандидат в президенты: Обама или Байден? В каком случае Британия изменит отношение к Украине и России? На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.