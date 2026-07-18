В Электростали после пожара не зафиксировано превышения норм по качеству воздуха

В Электростали и Богородском городском округе Московской области после возгораний не зафиксировано превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе, сообщает Минэкологии и природопользования Подмосковья.
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