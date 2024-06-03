Начальник Управления МВД России по Хабаровскому краю вручил дипломы победителям регионального этапа конкурса «Полицейский Дядя Степа»

Сегодня региональное Управление органов внутренних дел посетили ребята: победители и участники конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа», который в этом году был приурочен к объявленному в нашей стране «Году семьи».
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